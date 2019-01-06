Король Малайзии досрочно отрёкся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола. Он был избран верховным главой в конце 2016 года и не стал дожидаться окончания пятилетнего срока правления. Это первый случай досрочного отречения избранного монарха в новейшей истории Малайзии.

В заявлении королевского дворца, сказано, что Мухаммад V благодарен Совету Правителей за избрание его на высший пост, премьер-министру и правительству. Причины отставки не раскрываются.

Как напоминает Reuters, неделю назад Мухаммад вернулся после двухмесячного отпуска по состоянию здоровья. В декабре появились многочисленные сообщения, что король Малайзии якобы взял в жёны мисс Москвы 2015 г. Оксану Воеводину. Слухи о браке с россиянкой до сих пор не подтверждены и не опровергнуты.

Согласно Конституции Малайзии, королю принадлежит исполнительная власть в стране, но его полномочия ограничены: он назначает премьер-министра, может созвать заседание Совета Правителей и наложить вето на роспуск парламента.

После отречения Мухаммад V остаётся султаном Келантан.