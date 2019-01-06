Взрыв у церкви в Каире: при разминировании бомбы погиб полицейский

Один человек погиб, ещё несколько пострадали в результате взрыва бомбы около церкви в пригороде Каира. Согласно данным, которые представило государственное телевидение, подозрительную сумку обнаружили на крыше соседнего дома. Внутри находились два взрывных устройства. Одно из них удалось обезвредить, когда же полицейский приступил к работе со второй бомбой, прогремел взрыв.