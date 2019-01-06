В Египте открыт крупнейший в регионе христианский собор

В воскресенье вечером в новой административной столице Египта в 45 километрах к востоку от Каира открылся крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке христианский Собор Рождества Христова. Он занимает площадь свыше 5 тысяч квадратных метров, составляет третью часть всего храмового комплекса и рассчитан более чем на 8000 прихожан. Абсолютное большинство христиан в Египте принадлежит к Коптской православной церкви. В церемонии открытия собора приняли участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, коптский патриарх Тавадрос II, палестинский руководитель Махмуд Аббас, члены египетского правительства.