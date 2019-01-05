"Сухой январь" - предвестник удачного года

Как январь без спиртного встретишь, так весь год и проведешь - это не народная примета, а мнение учёных Сассекского университета Великобритании.

С 2013 года местная ассоциация Alcohol Change UK проводит акцию под названием "cухой январь". Участники не употребляют алкоголь в течение первого месяца нового года.

Исследователи провели опрос испытуемых и пришли к выводу: такое временное воздержание оказало благотворное влияние на их на физическое, моральное здоровье и эмоциональный фон, причём в долгосрочной перспективе.