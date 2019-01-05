Ураган "Пабук" утратил силу. Таиланд возвращается к обычной жизни

Тропический ураган «Пабук», из-за которого в Таиланде эвакуировали почти 30 тысяч человек, утратил свою силу. Как сообщают в Метеорологической службе королевства, циклон ослаб до самой низкой категории — тропической депрессии. Он переместился в Андаманское море, оставив за собой длинный след разрушений и поваленных деревьев.

В этих условиях эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Власти объявили о возобновлении авиасообщения с южными провинциями, в том числе в туристические зоны. При этом паромное сообщение пока не восстанавливают: дело в том, что даже в категории тропической депрессии циклон «Пабук» представляет угрозу для морских судов. Волны в Андаманском море и в Сиамском заливе могут достигать высоты 3-5 метров.

Тропический ураган обрушился на Таиланд в четверг. Первоначально сообщало, что стихия может ударить и по туристическому Пхукету, где начали строить защитные сооружения. Сейчас на острове говорят, что циклон обошёл его стороной.

По официальным данным, из-за непогоды погиб один человек — это моряк, которого смыло в море.