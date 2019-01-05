Пожар по время квеста в Польше унёс жизни пятерых подростков

Пятеро подростков погибли в результате пожара в городе Кошалин на северо-западе Польши. 15-летние девочки, как полагают в полиции, отмечали день рождение в помещениях одного из эскейп-румов. В России такие центры известны как «квесты в реальности»: участники игры решают загадки и головоломки, чтобы найти выход из закрытых помещений, либо дойти до финала, который предусмотрен сценарием.