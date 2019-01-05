Австрию и южную Германию замело снегом

Метеорологическая служба Германии выпустила в субботу предупреждение о том, что в значительной части Баварии и Баден-Вюртемберга ожидаются сильные снегопады.

Жителям баварского городка Шлирзе, расположенного на границе с Австрией, пришлось самостоятельно расчищать дороги и чистить машины от выпавшего снега.

На автобане A8 в районе Мюнхена машины движутся с непривычно низкой скоростью из-за ограниченной видимости и буксующих в снежной слякоти колёс. В аэропорту баварской столицы были отменены несколько рейсов.

Замело и соседнюю Австрию. Но если в аэропорта столицы Тироля Иннсбрука были отменены несколько рейсов, в Зальцбурге самолёты продолжали летать согласно обычному расписанию. На дорогах, ведущих на популярные лыжные курорты, образовались длинные пробки. Длина пробки на автобане Innkreis, ведущем в Баварию, достигла 20 км.