Избирком ДР Конго обвиняет церковь в подготовке мятежа

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Центризбирком Демократической Республики Конго обвинил Национальную епископальную конференцию в подготовке восстания. Так в комиссии отреагировали на призывы религиозных деятелей скорее объявить победителя президентских выборов, которые прошли 30 декабря. В католической церкви заявляют, что её наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения.

О нарушениях избирательного законодательства и прав граждан говорят и международные эксперты. Представитель управление ООН по правам человека Равина Шамдасани рассказала, что в стране по-прежнему подвергаются преследованию журналисты и оппозиционные кандидаты: «Это очень чувствительный, очень напряженный период. Мы опасаемся, что эти усилия по подавлению инакомыслия могут обернуться серьезными проблемами, когда будут объявлены результаты».