В Мадриде испекли пирог рекордных размеров и угостили им всех желающих. Угощение на площади Пуэрта-дель-Соль было устроено по поводу ожидаемого прибытия в город трёх царей-волхвов.
Рекордный пирог для детей и царей-волхвов
50-метровый выпечка весом в 1000 кг был приготовлена благотворительной организацией Aldeas Infantiles, которая занимается вопросами усыновления сирот. Пирог был разрезан на множество кусочков, в одном из которых был спрятан сюрприз – билет в парижский Диснейленд.
По католической традиции, три царя-волхва – Бальтазар, Мельхиор и Каспар – приезжают в город 5 января, за день до праздника Богоявления, и раздают детям подарки. Эта традиция более древняя, чем дарение подарков Санта-Клаусом, которая проникла в страны южной Европы только в XX в.