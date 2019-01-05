Патриарх Варфоломей подписал указ о признании ПЦУ

Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал указ о признании новоучреждённой Православной церкви Украины (ПЦУ). Церемония подписания документа прошла в Стамбуле, в храме Георгия Победоносца, в присутствии главы ПЦУ Епифания, а также президента Украины Петра Порошенко с семьёй, министра иностранных дел Павла Климкина и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

В документе (томосе) новая церковь провозглашается "автокефальной", но при этом называется дочерью церкви Константинопольской, а её главой признаётся Константинопольский патриарх. Именно к нему предстоятель Православной церкви Украины должен обращаться для решения "значительных вопросов церковного, догматического и канонического характера". Также провозглашается, что "права Вселенского [Константинопольского] престола на экзархат в Украине и священные ставропигии [храмы под прямым управлением из Стамбула с октября 2018 г.] сохраняются и не могут быть уменьшены". Масло (миро), используемое при совершении таинств, иерархи ПЦУ будут получать от КПЦ.