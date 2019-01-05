Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал указ о признании новоучреждённой Православной церкви Украины (ПЦУ). Церемония подписания документа прошла в Стамбуле, в храме Георгия Победоносца, в присутствии главы ПЦУ Епифания, а также президента Украины Петра Порошенко с семьёй, министра иностранных дел Павла Климкина и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Патриарх Варфоломей подписал указ о признании ПЦУ
В документе (томосе) новая церковь провозглашается "автокефальной", но при этом называется дочерью церкви Константинопольской, а её главой признаётся Константинопольский патриарх. Именно к нему предстоятель Православной церкви Украины должен обращаться для решения "значительных вопросов церковного, догматического и канонического характера". Также провозглашается, что "права Вселенского [Константинопольского] престола на экзархат в Украине и священные ставропигии [храмы под прямым управлением из Стамбула с октября 2018 г.] сохраняются и не могут быть уменьшены". Масло (миро), используемое при совершении таинств, иерархи ПЦУ будут получать от КПЦ.
Православная церковь Украины была учреждена 15 декабря путём слияния двух структур, ранее не признававшихся православным миром: Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Киевского патриархата.
Украинская православная церковь, входящая на правах самоуправления в состав Русской церкви, считает, что создание ПЦУ и её признание Константинопольским патриархатом "прошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил". В Московском патриархате заявили, что подписанный Варфоломеем документ "не имеет канонической силы". Открытым остаётся вопрос, признают ли новую церковь другие поместные православные церкви.