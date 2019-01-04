"Желтые жилеты": подготовка к VIII акту

Протестам быть! 55% французов выступает за то, чтобы движение «желтых жилетов» продолжилось. Таковы данные последнего соцопроса, проведенного в стране.

Тем не менее, динамика отрицательная. Месяц назад протестующих поддерживало 72% населения.

При этом социологи подчеркивают, что большинство французов недовольны нынешней политикой правительства. За последние несколько месяцев рейтинг президента Макрона упал до рекордного минимума (20%) .

По случаю первого новом году заседания совета министров Эммануэль Макрон напомнил правительству о необходимости продолжать «обеспечивать общественный порядок».