"Желтые жилеты": подготовка к VIII акту

Протестам быть! 55% французов выступает за то, чтобы движение «желтых жилетов» продолжилось. Таковы данные последнего соцопроса, проведенного в стране.
Тем не менее, динамика отрицательная. Месяц назад протестующих поддерживало 72% населения.
При этом социологи подчеркивают, что большинство французов недовольны нынешней политикой правительства. За последние несколько месяцев рейтинг президента Макрона упал до рекордного минимума (20%) .
По случаю первого новом году заседания совета министров Эммануэль Макрон напомнил правительству о необходимости продолжать «обеспечивать общественный порядок».
«Движение «желтых жилетов» оказалось под властью подстрекателей, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство», - сказал Бенжамин Гриво, официальный представитель французского правительства.
Тем временем, «желтые жилеты» готовятся к восьмому акту протестных движений.
В соцсетях появляются призывы выйти в субботу на улицы Парижа и других крупных городов Франции.
С середины ноября, каждую субботу "Жёлтые жилеты" проводят массовые акции протеста по всей стране. Их спровоцировал рост цен на топливо. Манифестантов обвиняют в радикализме, но они продолжают настаивать на том, что их движение - мирная гражданская инициатива, которая отстаивает права рядовых граждан.