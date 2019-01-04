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Франция

"Желтые жилеты": подготовка к VIII акту

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 Euronews 
"Желтые жилеты": подготовка к VIII акту
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Reuters/Christian Hartmann
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Протестам быть! 55% французов выступает за то, чтобы движение «желтых жилетов» продолжилось. Таковы данные последнего соцопроса, проведенного в стране.

Тем не менее, динамика отрицательная. Месяц назад протестующих поддерживало 72% населения.

При этом социологи подчеркивают, что большинство французов недовольны нынешней политикой правительства. За последние несколько месяцев рейтинг президента Макрона упал до рекордного минимума (20%) .

По случаю первого новом году заседания совета министров Эммануэль Макрон напомнил правительству о необходимости продолжать «обеспечивать общественный порядок».

«Движение «желтых жилетов» оказалось под властью подстрекателей, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство», - сказал Бенжамин Гриво, официальный представитель французского правительства.

Тем временем, «желтые жилеты» готовятся к восьмому акту протестных движений.

В соцсетях появляются призывы выйти в субботу на улицы Парижа и других крупных городов Франции.

С середины ноября, каждую субботу "Жёлтые жилеты" проводят массовые акции протеста по всей стране. Их спровоцировал рост цен на топливо. Манифестантов обвиняют в радикализме, но они продолжают настаивать на том, что их движение - мирная гражданская инициатива, которая отстаивает права рядовых граждан.