В Магнитогорске опознаны тела 39 погибших при обрушении дома - МЧС

В Магнитогорске, где на рассвете в понедельник обрушился подъезд жилого дома, опознаны тела всех извлеченных из-под обломков погибших: это - 39 человек. В списке жертв есть дети.
В Магнитогорске, где на рассвете в понедельник обрушился подъезд жилого дома, опознаны тела всех извлеченных из-под обломков погибших: это - 39 человек. В списке жертв есть дети.
Накануне власти сообщили о завершении поисковых работ. Сегодня в городе проходят похороны первых шести погибших. Трагедия в многоэтажке на проспекте Карла Маркса стала следствием взрыва бытового газа.