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Таиланд

Неожиданный шторм накрыл Таиланд

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 Вероника Доваль 
Неожиданный шторм накрыл Таиланд
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Первый за последние тридцать лет тропический шторм "Пабук" накрыл Таиланд. Он обрушился на южное побережье, ломая на своем пути деревья и снося крыши домов. Тысячи туристов вынуждены были покинуть некоторые популярные острова. Сопровождающий шторм ветер образовал высокие волны в Сиамском заливе. В провинции Накхонситхаммарат деревья упали на дома, нанеся огромный ущерб населению.

В результате стихии погиб по меньшей мере один человек. По сообщению местных властей, жертвой стал рыбак, лодка которого опрокинулась из-за сильного ветра. Метеорологи предупредили о проливных ливнях и сильных ветрах в 15 провинциях на юге Таиланда. В семи из них уже эвакуированы более 6 тысяч местных жителей.

По информации метеорологического департамента страны, тропический шторм вряд ли перерастёт в полноценный тайфун. Он необычен тем, что образовался не в сезон муссонных дождей, а, наоборот, в то самое время, когда в Таиланде обычно стоит отличная погода и десятки тысяч туристов приезжают на новогодние праздники.