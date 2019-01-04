В Швеции изолирован пациент с подозрением на Эболу

Он находится в изоляции в инфекционном отделении Академической клиники в Уппсале. Туда пациента перевели из больницы соседнего города Энчёпинга.

Диагноз пока не подтверждён. Врачи ждут результаты анализов, которые будут получены в ближайшее время.

"Пациент поступил к нам с симптомами, схожими с теми, что наблюдаются у инфицированных Эболой. Он какое-то время провёл в районе, где вирус, возможно, был активен в прошлом, но не сегодня", - пояснил Микаэль Келер, главный врач клиники Уппсалы.

Недавно мужчина вернулся из путешествия по африканскому государству Бурунди, которое вирус не затронул. Однако оно граничит с ДР Конго. Там за последние полгода жертвами Эболы стали почти 360 человек.