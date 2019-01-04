Захарова: Лондон запросил консульский доступ к Уилану (ТАСС)

По словам Захаровой, запрос "находится в работе". Ранее у американца, который сейчас находится в следственном изоляторе "Лефортово", уже побывал американский посол Джон Хантсман.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков в четверг обжаловал его арест и подал прошение о выпуске своего подзащитного под залог. Однако источник ТАСС в следственных органах сообщил, что ему уже предъявлено обвинение в шпионаже и избрана мера пресечения "сроком на два месяца, до конца февраля 2019 года".

По сообщению ФСБ, Уилан был задержан в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.