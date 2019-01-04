No comment: лучшее за первую неделю нового года

Мы выбрали самые интересные видео первой недели нового года из рубрики No comment.

Те, кто верит в магию и волшебство, непременно должны посетить ярмарку в Лиме. Там можно приобрести многочисленные амулеты, талисманы, приносящие удачу и богатство, обереги от злых духов и сглаза, даже узнать от местных шаманов о том, чего стоит ждать в наступившем году.

А в Ватикане, в зале Павла VI перед Папой Франциском выступили акробаты и жонглёры кубинского цирка. Понтифик даже принял участие в представлении - помог исполнить одному из циркачей эффектный трюк.

Жители и гости Окленда стали свидетелями грандиозного шоу фейерверков. Чтобы проводить старый год и встретить новый, тысячи людей собрались на площади возле телебашни Скай Тауэр - самого высокого здания в Новой Зеландии. Праздничный салют вызвал восторг зрителей, а видеокадры с ним моментально разлетелись по соцсетям.