Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене, одержав победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинальном матче.
ATP в Брисбене: Медведев вышел в полуфинал
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Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина. в четвертьфинальном матче. Он ни разу не отдал свою подачу, а подачу своего соперника взял дважды. Матч длился 2 часа 11 минут.
В полуфинале Медведев встретится с Жо-Вильфридом Цонга. В четвертьфинале французский теннисист одержал победу над австралийцем Алексом де Минором.
Турнир завершится 6 января. Призовой фонд соревнования составляет $527 880.