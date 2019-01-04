ATP в Брисбене: Медведев вышел в полуфинал

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене, одержав победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинальном матче.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина. в четвертьфинальном матче. Он ни разу не отдал свою подачу, а подачу своего соперника взял дважды. Матч длился 2 часа 11 минут.