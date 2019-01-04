Магнитогорск прощается с погибшими

В пятницу в Магнитогорске прошли первые похороны погибших в результате взрыва в жилом доме. Попрощаться с жертвами пришли сотни людей – как родственники и друзья погибших, так и те, кто просто не смог остаться в стороне от этого горя.

Жертвами трагедии стали 39 человек. В больницах сейчас находятся пятеро пострадавших, в том числе 10-месячный мальчик.

REUTERS/Andrey Serebryakov

- У нас здесь подруга погибла. У нее дочь осталась 17 лет, - говорит одна из местных жительниц.

- Горе для всего нашего города, - добавляет ее знакомая.

Точная причина произошедшего до сих пор неизвестна. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва бытового газа. В пятницу в СК России сообщили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте трагедии обнаружено не было.