Немецких политиков атаковали хакеры

Персональные данные немецких политиков и некоторых журналистов были распространены в интернете в результате хакерской атаки. Об этом сообщили средства массовой информации ФРГ.

В списке пострадавших от действий сетевых мошенников - президент и канцлер ФРГ, председатель партии "зеленых", лидер социал-демократов, а также журналисты двух телеканалов. Под прицел хакеров попали политики всех флангов за исключением правопопулистской "Альтернативы для Германии".