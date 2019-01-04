"Горожане" принимают и выигрывают

"Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в матче 21-го тура АПЛ: встреча на домашнем стадионе завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля.

Это - первое поражение "Ливерпуля" в сезоне; "Ман Cити" удалось прервать беспроигрышную серию противника в 20 матчей и выйти на вторую строку турнирной таблицы.

Тренер "Манчестер сити" Хосеп Гвардиола сдержанно оптимистичен: "Мы, конечно, сократили разрыв, но они по прежнему лидируют с отрывом в 4 очка. Это - преодолимое препятствие. Проиграй мы сегодня, все было бы потеряно. А наша победа, которая уже в кармане, снова дает нам возможность бороться за лидерство. Так что поживем - увидим".

По итогам проигранного турнира у подопечных Юргена Клоппа - 54 очка, у " горожан" - 50.

В следующем 22 туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграет на домашней арене с "Вулверхэмптоном"; матч состоится 14 января.