Германия: взрыв у офиса партии "АдГ"

ЧП произошло в четверг поздно вечером в центре города Дёбельн на востоке страны.

В управлении уголовной полиции, которая ведёт расследование, полагают, что преступники руководствовались политическим мотивами. По подозрению в причастности к инциденту задержаны трое мужчин - 29, 32 и 50-ти лет.

"Мы поужинали, затем убрали со стола. И тут в офисе напротив прогремел взрыв. Взрывной волной выбило стёкла в наших окнах", - рассказывает очевидец.

Заместитель премьер-министра Саксонии Мартин Дулиг отреагировал на произошедшее. "Насилие - не метод демократии. С "АдГ" нужно бороться политическими методами, а не при помощи взрывных устройств", - написал он в своём микроблоге.

В Саксонии активно себя проявляют сторонники как ультраправых, так и левых политических движений. После убийства жителя города Хемница, в котором подозревают мигрантов, в регионе прошли массовые акции протеста, зачастую перераставшие в беспорядки и столкновения.