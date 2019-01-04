Стрельба в Кельне

В Кельне в пятницу днем неподалеку от центрального железнодорожного вокзала произошла стрельба. Как сообщается, полицейские по горячим следам задержали одного из подозреваемых возле ближайшей станции метро. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. По словам свидетелей, на улице между несколькими мужчинами произошла ссора, после чего прозвучали выстрелы.

"Около 14 часов к нам поступили экстренные звонки от свидетелей. Нам сообщили, что на этой улице было произведено несколько выстрелов. К счастью, полицейские прибыли сюда очень быстро. Наши сотрудники задержали человека, который пытался сбежать. У него было найдено холодное оружие, - говорит представитель полиции Кельна. - Нам также стало известно, что отсюда поспешно отъехала машина. В ней находились женщина и мужчина. По словам свидетелей, был еще один человек. Он убежал в сторону берега Рейна. Идет поиск этих людей".