Магия льда и снега

В китайском Харбине уже в восьмой раз собираются лучшие резчики по льду, чтобы представить на суд зрителей и жюри свои произведения. В этот раз на конкурс приехали более 60 участников из 12 стран – притом не только из привыкшей к морозной погоде России, но и из жарких Испании, Италии, Египта и Мексики.