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Япония

Карлос Гон явится в Токийский суд

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 Надежда Дрямина 
Карлос Гон явится в Токийский суд
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Экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон появится в окружном Токийском суде и лично выслушает причины своего ареста.

Соответствующий запрос накануне подали его адвокаты.

Судебные слушания начнутся во вторник. Это будет первое появление Гона на публике со дня его задержания.

Бывший топ-менеджер находится под стражей с ноября. Его обвиняют в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, Гон декларировал лишь половину вознаграждений, полученных от автоконцерна Nissan. Сам он обвинения отрицает.

Ожидалось, что Карлос Гон выйдет на свободу 1 января. Но суд продлил срок его ареста ещё на десять дней.