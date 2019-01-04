Карлос Гон явится в Токийский суд

Экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон появится в окружном Токийском суде и лично выслушает причины своего ареста.
Соответствующий запрос накануне подали его адвокаты.
Соответствующий запрос накануне подали его адвокаты.
Судебные слушания начнутся во вторник. Это будет первое появление Гона на публике со дня его задержания.
Бывший топ-менеджер находится под стражей с ноября. Его обвиняют в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, Гон декларировал лишь половину вознаграждений, полученных от автоконцерна Nissan. Сам он обвинения отрицает.
Ожидалось, что Карлос Гон выйдет на свободу 1 января. Но суд продлил срок его ареста ещё на десять дней.