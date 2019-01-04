Протесты против произвола полиции в Боснии

В Боснии не стихают протесты, спровоцированные гибелью студента Давида Драгичевича. Активисты обвиняют полицию в его убийстве. Несмотря на введённые в городе Баня-Лука ограничения, десятки людей собрались со свечами у Храма Христа-Спасителя и провели акцию памяти. Участники выступлений требуют не только наказать полицейских за смерть 21-летнего студента, но и добиваются отставки главы МВД.

Мать Дагичевича Сюзана Раданович обвиняет президента Милорада Додика в давлении на следствие: «Он заявляет, что знает, какие доказательства есть в этом деле. Он вмешивается в работу судмедэкспертов вместе с прокурором Желимиром Лепиром и полицией».

Акции протеста продолжаются с прошлой весны, когда Давид Драгичевич был найден мёртвым. 31 декабря тысячи демонстрантов сорвали новогодний концерт, после чего мэрия города Баня-Лука отменила все праздничные мероприятия.

Боснийские власти отвергают обвинения в причастности полиции к гибели Дагичевича. По версии следствия, после драки в баре и кражи со взломом пьяный студент упал с моста в реку и утонул. Этими обстоятельствами объясняют следы побоев и другие повреждения на теле погибшего.