Стена раздора

Строительство стены на границе с Мексикой - одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Выделение 5 миллиардов долларов на ее сооружение - яблоко раздора президента и Конгресса и основная причина остановки работы американского правительства. Оно частично прекратило свою работу 22 декабря.

В пятницу президент и лидеры Конгресса снова встретились, но переговоры вновь закончились ни чем.

« У нас был долгий и трудный разговор с президентом. Мы не можем разрешить спор, пока не возобновится работа правительства. Именно это мы и пытались донести до президента», - заявила на встрече с журналистами Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США.

« Мы сказали президенту, что нам нужно возобновить работу правительства. Он сопротивляется. В сущности, он сказал, что его работа [правительства] может быть приостановлена на долгое время - на месяцы и даже на годы», - добавил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.