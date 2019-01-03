В Магнитогорске извлечено тело 38 погибшего при обрушении дома - МЧС

До 38 возросло число жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске. На четвертые сутки спасательных работ из-под завалов извлекли тело 38-о погибшего, сообщили в МЧС России.

По данным властей, опознаны 22 жертвы, среди них три ребенка.

Подъезд многоэтажного дома по проспекту Карла Маркса обрушился в понедельник на рассвете, как сообщается, из-за взрыва бытового газа. Ход спасательных работ осложняют морозы.