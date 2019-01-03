"Эти банды морочат вам голову"

В Манчестере задержаны двое мужчин. Они подозреваются в том, что помогали нелегальным мигрантам попасть на территорию Соединенного королевства через Ла-Манш. Задержанные – 33-летний гражданин Ирана и 24-летний британец.

Глава МВД страны заявил, что в последнее время значительно вырос поток мигрантов, которые пытаются по морю перебраться из Франции в Великобританию. И сейчас Саджид Джавид решил напрямую обратиться к тем, кто пытается найти убежище в Соединенном Королевстве:

"Мы должны сказать, что эти банды морочат вам, мигрантам, голову и дарят вам ложные надежды. Им не удастся добиться того, чего они хотят. Мы не допустим, чтобы люди отправлялись в такие опасные путешествия. Мы сделаем для этого всё, что в наших силах".

С начала ноября добраться до Великобритании по морю смогли почти 240 нелегальным мигрантам. Только в декабре пересечь Ла-Манш попытались около 200 человек, правда, как заметил Джавид, более чем половине из них не удалось даже покинуть территорию Франции.