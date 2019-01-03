В Италии пропал северокорейский посол

Судьба пропавшего в Италии исполняющего обязанности посла КНДР Чо Сон Гиля остается не ясной. Представители разведки Южной Кореи в четверг подтвердили, что дипломат исчез в начале ноября вместе с супругой. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Чо Сон Гиль в начале декабря попросил политического убежища в Италии и находится под защитой местных властей. МИД Италии, со своей стороны, заявил, что не располагает информацией о том, что дипломат обращался с таким запросом.

Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве республики. В Сеуле подчеркивают, что не обладают сведениями о судьбе посла КНДР, и лишь подтверждают, что дипломат и его семья исчезли еще в ноябре.

"Срок его полномочий должен был закончиться в конце ноября 2018 года. Как известно, он покинул официальную резиденцию в начале ноября. Чо Сон Гиль исчез вместе со своей женой", - заявил депутат парламента Южной Кореи Ким Мин Ки

Где в данный момент находится исчезнувший дипломат, неизвестно. 48-летний Чо Сон Гиль работал в посольстве в Италии с мая 2015 года. В октябре 2017-го он возглавил северокорейское диппредставительство после высылки из Рима предыдущего посла Мун Чон Нама в связи с очередным ядерным испытанием Пхеньяна в нарушение резолюции ООН.