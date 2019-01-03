Нападение "песчаного дьявола"

На парапланериста в Австралии напал "песчаный дьявол". Мужчина только готовился к полету, когда его неожиданно подхватил вихрь. Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс. На кадрах видно, как "песчаный дьявол" поднимает парапланериста, вращает несколько секунд, а потом резко отбрасывает в сторону.

"С ним всё в порядке?" - кричит жена парапланериста. "Да, всё в порядке", - отвечают другие туристы. К счастью, всё закончилось благополучно. Для мужчины это был уже не первый полет, так что он смог совладать с вихрем.

Инструктор позже рассказал, что парапланерист смог быстро взять ситуацию под контроль, после чего продолжил полет.