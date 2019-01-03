Перепись в Лондонском зоопарке

В Лондонском зоопарке началась традиционная, ежегодная перепись животных, обитающих на его территории. Считают абсолютно всех - хищников, копытных, приматов, птиц, рыб и даже насекомых. Всего более 700 различных видов животных.

Животные по-разному реагировали на работников, которые взялись за перепись. Так, лемуры, беличьи обезьянки, ламы и верблюды проявляли заинтересованность, а тигры вели себя довольно агрессивно. Аудит занимает неделю, а собранная информация передается другим зоопаркам по всему миру для помощи в программах разведения и защиты исчезающих видов.