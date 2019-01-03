Магнитогорск: поиски завершены

В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция, из-под завалов обрушившегося дома извлечено тело последнего погибшего. Всего жертвами трагедии стали 39 человек. Тела почти всех из них уже опознаны. В пятницу в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших.

В больницах остаются еще пятеро пострадавших, их состояние оценивается как стабильное. Еще одну женщину уже выписали из медучреждения.

МЧС России/ Reuters

Замглавы МЧС Александр Чуприян назвал эту спасательную операцию уникальной. Людей приходилось искать в условиях повышенного риска: в любой момент могло произойти дальнейшее обрушение конструкции.

Сейчас спасатели ищут улики, проливающие свет на причины трагедии. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва бытового газа.

REUTERS/Andrey Serebryakov

В четверг спасатели организовали два получасовых "окна" для жителей уцелевших подъездов, чтобы они смогли забрать из квартир необходимые вещи. Ранее стало известно, что все подъезды, которые пострадали в результате взрыва, будут снесены, поскольку не подлежат восстановлению. На их месте планируется разбить сквер и установить памятник.