В Эр-Рияде начали судить предполагаемых убийц Хашогджи

Адвокаты подсудимых обжаловали предъявленные обвинения и попросили дать им время на изучение документов следствия. В суде было также объявлено о том, что органам юстиции Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по делу, на что реакции пока не последовало.