Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Первое слушание этого дела прошло в уголовном суде Эр-Рияда.
В Эр-Рияде начали судить предполагаемых убийц Хашогджи
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Адвокаты подсудимых обжаловали предъявленные обвинения и попросили дать им время на изучение документов следствия. В суде было также объявлено о том, что органам юстиции Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по делу, на что реакции пока не последовало.
Ранее Саудовская Аравия отказалась удовлетворить запрос Турции о выдаче подозреваемых. Все они являются саудовскими подданными и имеют отношение к спецслужбам.