В Грецию пришли холода и снегопады

Новогодние подарки от природы жителям Греции. После того, как циклон "Рафаэль", принёсший сюда в канун праздника сильные дожди, отпрянул на восток, наступило краквоременное затишье.

Но уже через сутки на его смену пришёл ещё более мощный циклон - "София", - накрыв большую часть страны. Стихия затронула Эпир, Эвию, Центральную Македонию, Фессалию, принесла туда резкое похолодание, сильные ветры и снегопады.

Власти этих регионов просят жителей одеваться потеплее и не пользоваться автотранспортом без крайней в том необходимости.

По данным местных метеослужб, непогода продлится здесь до субботы.