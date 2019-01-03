ДР Конго: Церковь говорит

Затянулся подсчет голосов на выборах президента Демократической Республики Конго. Тем временем, власть и оппозиция заявляют о своей победе. В этой ситуации Римско-католическая церковь, которая имеет большое влияение в стране, призывает ЦИК не откладывать публикацию первых итогов голосования:

«Данные, доступные из протоколов с избирательных участков свидетельствуют о том, что граждане достаточно определенно высказались относильно кандидатуры будущего президента страны. Мы призываем ЦИК опуликовать все данные ради поддерэания демократии, правды и справедливости», - заявил во время пресс-конференции Аббата Донасьен Ншоле, генеральный секретарь епископата Демократической Республики Конго.

Предполагалось, что первые результаты выборов будут объявлены уже 6 января, но это дата уже не окончательная.. Подсчет голосов затянулся: в стране отключена интернет-связь.

«Пока обработаны данные только с 5 518 избирательных участков, это примерно 20 процентов», - рассказывает Корней Нангаа, глава ЦИК ДР Конго.

После долгих отсрочек президентские выборы в ДР Конго состоялись 30 декабря. За высший государственный пост боролись более 20 кандидатов.