Крушение поезда в Дании: число жертв возросло

Среди погибших - пять женщин и трое мужчин. Пока опознаны тела лишь четырёх из них. 16 пассажиров пострадали. На месте трагедии ведутся поиски пропавшего прицепа одного из поездов, которые столкнулись в среду утром.

"В данный момент мы занимаемся сбором информации для установления обстоятельств чп и с той целью, чтобы подобное больше не повторилось. У одного состава отсутствует прицеп. Это единственное, что я могу сказать. Как произошла авария и почему, судить пока рано", - заявил Бо Хаанинг, представитель комиссии по расследованию ЧП.

Инцидент произошёл в среду утром на мосту Большой Бельт, соединяющем острова Фюн и Зеландию.