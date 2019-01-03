Крушение поезда в Дании: число жертв возросло

Число жертв железнодорожной катастрофы в Дании возросло до восьми человек. Об этом в четверг сообщила датская полиция.
Среди погибших - пять женщин и трое мужчин. Пока опознаны тела лишь четырёх из них. 16 пассажиров пострадали. На месте трагедии ведутся поиски пропавшего прицепа одного из поездов, которые столкнулись в среду утром.
"В данный момент мы занимаемся сбором информации для установления обстоятельств чп и с той целью, чтобы подобное больше не повторилось. У одного состава отсутствует прицеп. Это единственное, что я могу сказать. Как произошла авария и почему, судить пока рано", - заявил Бо Хаанинг, представитель комиссии по расследованию ЧП.
Инцидент произошёл в среду утром на мосту Большой Бельт, соединяющем острова Фюн и Зеландию.
Поезд с более чем 130 пассажирами на борту, следовавший в сторону Копенгагена, был вынужден экстренно затормозить из-за столкновения с неким предметом, предположительно, - с прицепом грузового состава, который двигался по параллельным путям в противоположном направлении.
Причины трагедии устанавливаются. Не исключено, что авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, в частности - шквалистого ветра.