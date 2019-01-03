Министерство по туризму впервые создано на Кипре

В среду на Кипре впервые вступил в должность министра по туризму, им стал бывший глава местной сети отелей Саввас Пердиос. Его задача - разработать стратегию для крупнейшего сектора экономики острова.

Формально, Пердиос примет присягу в качестве главы подминистерства. Тем не менее создание структуры в рамках правительства радикально меняет положение дел в отрасли: подинистерство было создано в качестве смены для упразднённой Кипрской организации по туризму (КОТ), которая на протяжении последних 50 лет курировала этот сектор.

В адрес КОТ постоянно слышалась критика со стороны ключевых игроков рынка, структуру упрекали в чрезмерном бюрократизме и медлительности, что было связано с отсутствием у КОТ каких-либо законодательных рычагов.