"Нужно свергнуть диктатуру в Венесуэле"

"Необходимо приложить все усилия, чтобы свергнуть диктатуру в Венесуэле", - заявил президент Колумбии Иван Дуке во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Колумбия – одна из стран, по которым больнее всего ударил политический и экономический кризис в Венесуэле. По данным ООН, около 3 миллионов венесуэльцев были вынуждены покинуть свою страну. Около трети из них перебрались в соседнюю Колумбию. Еще полтора миллиона обосновались в других странах Латинской Америки.
"Все государства, которые разделяют такую ценность, как демократия, должны объединиться, чтобы свергнуть диктатуру в Венесуэле. Нужно сделать все необходимое, чтобы восстановить в этой стране демократию и конституционный порядок", - заявил Дуке.
США и Колумбия также договорились, что продолжат совместную борьбу с наркотрафиком. Помпео выразил озабоченность возросшим с 2013 года уровнем производства кокаина в Колумбии:
"Мы продолжим работать с Вами, господин президент, чтобы достичь наших общих целей. Я имею в виду сокращение посевных площадей коки и и производства кокаина на 50 процентов к 2023 году. Я понимаю, что мы также должны работать с американскими гражданами, чтобы в нашей стране снизился спрос".
По данным ООН, в позапрошлом году посевные площади коки в Колумбии увеличились на 17 процентов - до рекордных 170 тысяч гектаров. В 2019 году власти страны хотят уничтожить 100 тысяч гектаров посевов. При этом, как говорят в Боготе, помощь Вашингтона в решении этого вопроса имеет первостепенное значение.