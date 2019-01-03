Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. На малоизученной поверхности естественного спутника Земли луноход проведет различные научные исследования и эксперименты.
Научные задачи китайского лунохода
Научный журналист телеканала Euronews Джереми Уилкс объясняет: "На обратной стороне Луны еще никто не бывал. Эта сторона отличается от видимой с Земли: там другой минеральный состав грунта, другие радиационные условия, изучением которых займется немецкая дозиметрическая система. Будет проведен интересный эксперимент: они попробуют прорастить семена картофеля и развести тутового шелкопряда внутри небольшой емкости, попытаются создать в ней среду обитания".
Аппарат уже прислал первый в мире снимок обратной стороны Луны с близкого расстояния.
Джереми Уилкс, Euronews: "В дальнейшем Китай будет доставлять на Землю собранные пробы и образцы, есть планы отправить на Луну настоящую экспедицию, отправить туда мужчин и женщин, может быть даже построить на обратной стороне Луны какую-то базу и проводить там научные исследования".
В рамках амбициозной программы Китай планирует осуществить первый пилотируемый полет до 2036 года. Стоит отметить, что энергоснабжение систем китайской лунной миссии обеспечивается изготовленными в России радиоизотопными источниками.