Спасение застрявших на подъёмнике лыжников

Снежная буря внезапно разыгралась на австрийском горнолыжном курорте Афленц-Бюргеральм. Из-за непогоды был выведен из строя местный подъёмник. Ураганный ветер повалил деревья на канатную дорогу. Сооружение отключилось. В воздухе повисли несколько лыжников, среди них были дети. Два часа они провели в раскачиваемых ураганным ветром креслах. Операция по вызволению застрявших заняла два часа. За это время лыжники успели замёрзнуть и перепугаться, но, к счастью, обошлось без серьёзных травм и обморожения.