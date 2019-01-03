Компания Apple снизила прогноз выручки за первый финансовый квартал. Фондовый рынок отреагировал на эту новость резким – на 7,7% – снижением котировок акций компании.
Apple теряет выручку из-за падения продаж в Китае
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Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил снижение выручки падением продаж в Китае, спровоцированным американо-китайской торговой войной. По словам Кука, падение продаж айфонов практически на 100% приходится на Китай.
В декабре китайский суд приостановил продажу в стране старых моделей айфонов по иску о защите интеллектуальной собственности американского производителя микросхем Qualcomm.
Среди других факторов, негативно повлиявших на деятельность Apple, Кук назвал снижение себестоимости батарей смартфонов и повышение базовой учётной ставки в США, которая способствует укреплению курса американского доллара.