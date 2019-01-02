Магнитогорск: среди жертв – взрослые и дети

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По последним данным, из-под завалов жилого дома в Магнитогогорске извлекли 18 тел погибших, среди них 1 ребёнок, сообщает МЧС Росиии. Подъезд многоэтажки по проспекту Карла Маркса обрушился утром в понедельник 31 декабря из-за взрыва бытового газа. Как сообщает ТАСС, на утро 2 января, 25 человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели извлекли из-под обломков 11-месячного младенца: ребенка, который провел в каменном мешке полтора дня, доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Медики оценивают состояние маленького пациента как удовлетворительное, хотя ранее со слов областных специалистов, осмотревших малыша после эвакуации, его состояние оценивалось как "крайне тяжелое".