За последние два года строительная активность в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан резко увеличилась. Только на прошлой неделе израильские власти одобрили строительство там тысяч новых домов. Наблюдатели объясняют этот строительный бум приходом к власти в США Дональда Трампа.
Израильские поселения и "эффект Трампа"
"При Трампе атмосфера здесь, в Иудее и Самарии, явно изменилась, – констатирует глава поселения Эфрат Одед Ревиви. – До президента Трампа, официальная политика, повторявшаяся неоднократно президентом Обамой, была «ни кирпича больше». Теперь это уже не так. Мы видим, что израильское правительство без проблем занимается строительством и разрабатывает новые планы".
Строительную активность израильтян на палестинских территориях отслеживает неправительственная организация Peace Now, выступающая за решение израильско-палестинского конфликта путём создания двух государств. По её данным, сейчас масштаб строительства достиг пикового уровня 2013 г.
"В 2018 г. снова были одобрены масштабные планы строительства домов - 9500 как и в прошлом году. Это огромный рост по сравнению с уровнем 2015-2016 гг., когда в год утверждалось около 2500 домов", – говорит Брайан Ривз, директор отдела по развитию и внешним связям НПО Peace Now.
Для палестинцев поддержка Вашингтоном израильских поселений еще один повод не доверять администрации Трампа, контакты с которой палестинская администрация прервала после переноса американского посольства в Иерусалим.