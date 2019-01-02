Израильские поселения и "эффект Трампа"

За последние два года строительная активность в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан резко увеличилась. Только на прошлой неделе израильские власти одобрили строительство там тысяч новых домов. Наблюдатели объясняют этот строительный бум приходом к власти в США Дональда Трампа.

"При Трампе атмосфера здесь, в Иудее и Самарии, явно изменилась, – констатирует глава поселения Эфрат Одед Ревиви. – До президента Трампа, официальная политика, повторявшаяся неоднократно президентом Обамой, была «ни кирпича больше». Теперь это уже не так. Мы видим, что израильское правительство без проблем занимается строительством и разрабатывает новые планы".

Строительную активность израильтян на палестинских территориях отслеживает неправительственная организация Peace Now, выступающая за решение израильско-палестинского конфликта путём создания двух государств. По её данным, сейчас масштаб строительства достиг пикового уровня 2013 г.