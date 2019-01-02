"Испанская" чума

Десятки миллионов людей стали жертвами самой массовой пандемии в истории человечества. Сто лет назад по всей планете свирепствовала эпидемия испанского гриппа. Она началась еще в последние месяцы Первой мировой войны и унесла больше жизни, чем военная кампания. Тяготы тех лет стали одной из причин пандемии. Свою роль сыграли антисанитарные условия жизни и плохое питание.

"От "испанки" умерли 8 миллионов жителей Испании. Эта болезнь получила такое название, потому что в войне Испания оставалась нейтральной стороной, и там не было цензуры. А вот в воюющих странах – США, Германии, Великобритании, Франции – цензура была, и власти этих государств не хотели распространения новостей о гриппе, чтобы это не отразилось на ходе кампании", - говорит профессор университета Луизианы Джон Максвелл Хэмилтон.

За испанкой заразились более полумиллиарда жителей планеты, то есть почти треть населения Земли. Начало 20 века было временем бурного развития транспортных технологий, что во многом способствовало распространению болезни.

До сих пор точно неизвестно, какая именно страна была "родиной" "испанки". Но первый подтвержденный случай был зарегистрирован в США в марте 1918 года. По одной из версий, в Соединенные Штаты этот вирус был занесен из Восточной Азии.