2019 г. станет в Испании годом партии "Вокс" (Vox). По мнению испанских политологов, эта крайне правая партия будет всё больше проникать в органы власти и, возможно, сможет повлиять на формирование кабинета министров.
Симпатии испанцев смещаются вправо
Согласно опросу, опубликованному газетой El Mundo, если выборы состоялись сегодня, "Вокс" получил бы от 9 до 12% голосов и от 43 до 45 депутатских мандатов. Рост популярности этой партии происходит за счёт консервативной Народной партии, популярность которой снизилась с 2016 г. с 33% до 19. Голоса "народников" забирает также правопопулистская партия "Граждане" Альберта Риверы.
Согласно опросу, настроения избирателей всё больше склоняются вправо. Коалиция "Народной партии", "Граждан" и "Вокса" может получить больше половины голосов избирателей.
При этом популярность правящей Социалистической рабочей партии остаётся на прежнем уровне. Как и в 2016 г., сейчас за неё готовы проголосовать только 22% избирателей. При таком рейтинге правление социалистического премьера Педро Санчеса, вступившего в должность 2 июня 2018 г., может оказать недолгим. Очередные всеобщие выборы в Испании должны состояться в 2020 г.