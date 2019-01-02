Симпатии испанцев смещаются вправо

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2019 г. станет в Испании годом партии "Вокс" (Vox). По мнению испанских политологов, эта крайне правая партия будет всё больше проникать в органы власти и, возможно, сможет повлиять на формирование кабинета министров.

Согласно опросу, опубликованному газетой El Mundo, если выборы состоялись сегодня, "Вокс" получил бы от 9 до 12% голосов и от 43 до 45 депутатских мандатов. Рост популярности этой партии происходит за счёт консервативной Народной партии, популярность которой снизилась с 2016 г. с 33% до 19. Голоса "народников" забирает также правопопулистская партия "Граждане" Альберта Риверы.