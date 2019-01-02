Мальта не пускает мигрантов на берег

Власти Мальты позволили приблизиться к берегу двум судам немецких неправительственных организаций, чтобы укрыться от непогоды. Sea-Eye и Sea-Watch в декабре подобрали в Средиземном море в общей сложности 49 человек, пытавшихся перебраться в Европу из Ливии.

На судне организации Sea-Watch мигранты находятся уже три почти две недели. В их числе — 4 женщины, трое маленьких детей и трое несовершеннолетних.

В среду к призывам ООН присоединились и 300 европейских ученых — они просят страны ЕС разделить ответственность по приему спасенных в открытом море мигрантов.

Представительница Sea-Watch Джорджа Линарди говорит: "С каждым днем ситуация усугубляется. Погодные условия ухудшаются, люди на борту чувствуют себя все хуже и хуже, страдают от морской болезни, их психическое и физическое состояние пошатнулось. Мы уже две недели просим разрешения зайти в безопасный порт, но пока существенных изменений не произошло. Sea-Watch прикладывает усилия к поиску решения, которое подразумевает высадку на берег в расположенном поблизости безопасном порту — логично, чтобы это произошло на Мальте —и немедленную доставку спасенных людей в Германию. Уже три города федерального значения согласились принять подобранных нами людей —это Берлин, Гамбург и Бремен. Поэтому мы ждем разрешения от министерства внутренних дел Мальты, так как дальнейшую перевозку людей нужно согласовать с властями страны, которая позволит провести высадку на своей территории".