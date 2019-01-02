Российские лыжники на пьедестале "Тур де Ски"

Российские лыжницы Наталья Непряева и Анастасия Седова завоевали серебро и бронзу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в немецком Оберстдорфе. Победу одержала норвежка Ингвилд Эстберг, преодолевшая дистанцию в 10 км за 32 минуты 08,9 секунды.

Первое место было разыграно в острой борьбе на финишной прямой. Непряева догнала Эстберг, но в итоге уступила ей 0,1 секунды.