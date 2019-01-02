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Семья Уилана: "Пол прилетел в Москву на свадьбу"

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Семья Уилана: "Пол прилетел в Москву на свадьбу"
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Американские дипломаты потребовали обеспечения консульского доступа к Полу Уилану, задержанном в Москве по подозрению в шпионаже, сообщает Госдепаратмент США. Семья Уилана тем временем выступила с заявлениями о невиновности американца: его брат рассказал, что Пол прилетел в Москву на свадьбу.

Дэвид Уилан, брат задержанного: "28 декабря, когда его задержали, когда он перестал выходить на связь, Пол с утра отправился в Кремль, в Оружейную палату с другими гостями свадебной церемонии. Он помогал людям осматривать достопримечательности, так как немного знал Москву. Брат обменялся смс-сообщениями со своим другом, вечером их ждали на свадебном ужине. Так вот, Пол туда так и не пришел".

В своем твиттере Дэвид Уилан выразил надежду на то, что права его брата будут соблюдены.

Тем временем российские спецслужбы сообщают, что американец был задержан во время проведения шпионской акции; в отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет.

Американские СМИ обращают внимание на то, что задержание Уилана состоялось через две недели после того, как арестованная в США россиянка Мария Бутина признала себя виновной по одному из двух пунктов обвинения — сговоре в интересах России. По информации Washington Post, Пол Уилан - бывший военный, был уволен из армии за хищение, затем занимался бизнесом. Сообщается, что он регулярно бывал в России и немного владел языком.


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