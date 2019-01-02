Смельчаки бросаются в воду

В Новый год - с новой энергией: купание в открытых водоемах сразу после праздничной ночи - любимая и незыблемая традиция жителей разных уголков мира.

На юге Франции в Антибе 1 января 2019--ого было, как обычно, солнечно: +14. После купания - бокал шампанского, и можно возвращаться по домам.

На севере Франции в Дюнкерке в первые дни года и холоднее, и пасмурнее. Здешние купальщики запаслись ветровками, некоторые - термокостюмами, но от ледяных напитков не отказались.

В Нидерландах новогоднее купание - традиция, не нарушаемая ни ветром, ни дождем, ни даже снегом. Жители Гааги не ждут у Северного моря погоды: взрослые решительно бросаются в волны, малышам разрешают помочить ножки.

Новогодние купальщики - кто они? Моржи, эксцентрики, немного сумасшедшие? Скорее, неисправимые оптимисты.

В Бостоне в местной бухте температура воды не превышает 5 градусов, однако желающих окунуться с головой хватает. Люди подбадривают друг друга и охотно позируют журналистам.

А в Нью-Йорке из январского купания устроили настоящее шоу, с музыкантами, смело заходящими в воду, а также с элегантными парами, которые выбрали водную гладь для медленного танца.