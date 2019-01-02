В Бостоне Новый год отмечен заплывом и музыкой

В Новый год - с новой энергией: купание в открытых водоемах сразу после праздничной ночи - любимая и незыблемая традиция жителей разных уголков мира. "Моржи", эксцентрики и просто неисправимые оптимисты 1 января собрались в Бостоне на берегу океана. Вода в бухте не более 5 градусов, что не пугает ныряльщиков. Задача - быстро окунуться с головой и сразу на берег. Там можно согреться горячими и горячительными напитками и послушать умиротворяющую душу ирландскую волынку.